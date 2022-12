Xbox Series S è ancora più conveniente: ora costa SOLO 239€ su Amazon

Continuano le offerte dedicate alla Xbox Series S, la piccola e potente console di casa Microsoft. Con una nuova offerta flash, infatti, lo store propone la console ad un prezzo ulteriormente ridotto rispetto a quello proposto durante lo scorso Black Friday di fine novembre.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xbox Series S al prezzo scontato di 239 euro invece di 299 euro con un taglio del 20% sul prezzo di listino della console. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo.

Da notare, però, che le unità in sconto sono pochissime. È importante sbrigarsi per poter acquistare la console al prezzo ulteriormente ridotto. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Xbox Series S: ancora più conveniente con la nuova offerta Amazon

La Xbox Series S ha tutte le carte in regola per diventare un riferimento per l’intrattenimento. Costa poco, è piccola ed elegante e, soprattutto, è molto potente. La console di casa Microsoft può sfruttare il ricchissimo catalogo di giochi del Game Pass mettendo a disposizione degli utenti una lunga serie di giochi da giocare senza la necessità di acquisto.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare la Xbox Series S al prezzo scontato di 239 euro invece di 299 euro. Da notare, però, che le unità disponibili sono poche. Nel caso dovessero terminare, c’è il modello venduto direttamente da Amazon in offerta a 245 euro che rappresenta una validissima soluzione alternativa.

Per sfruttare le offerte in corso è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.