Xbox Series S disponibile su Amazon ad un prezzo scontato

La Xbox Series S è la nuova console Xbox. Compatta ed elegante, questa console all-digital offre prestazioni di ultima generazione a un prezzo accessibile. Il pacchetto include la console Xbox Series S, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione.

Attualmente, la Xbox Series S è disponibile al prezzo di 261,99€ invece di 299€. Si tratta di un ottimo prezzo per entrare all’interno dell’ecosistema di prodotti e servizi di Microsoft. La disponibilità è immediata: se la ordini subito la riceverai a casa domani e potrai subito iniziare a giocare ai tuoi titoli preferiti, come Halo, Forza Horizon e molti altri.

Grazie all’Xbox Velocity Architecture, che sfrutta una SSD personalizzata e software integrato, questa console garantisce velocità e prestazioni di nuova generazione. Puoi goderti migliaia di giochi provenienti da quattro generazioni di Xbox, grazie alla retrocompatibilità, che include anche titoli ottimizzati al momento del lancio. Inoltre, l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate offre accesso a oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC e dispositivi mobili Android, insieme al multiplayer online e a un abbonamento EA Play a un prezzo mensile ridotto.

La Xbox Series S si distingue per le sue caratteristiche all-digital, tra cui un’unità SSD NVMe da 512 GB personalizzata che riduce i tempi di caricamento e la funzione Quick Resume, che consente di passare senza soluzione di continuità tra i giochi giocati di recente.

Questa console è compatibile con gli accessori di gioco Xbox One e il nuovo controller Wireless per Xbox, progettato per offrire il massimo comfort durante il gioco, con un’impugnatura antiscivolo e funzionalità di cattura e condivisione dei contenuti. Inoltre, puoi gestire le attività dei tuoi figli sulle console Xbox tramite l’app Xbox Family Settings per Android e iOS.

Acquistala oggi a soli 261,99€! Questo prezzo include la console Xbox Series S, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione.

