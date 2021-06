La Xbox Series S è tornata disponibile su Amazon a 287€, con un leggero sconto del 4% rispetto al prezzo di listino.

La nuova console di Microsoft è la sorella minore della più potente Series X, questo modello punta tutto sul digitale rimuvendo del tutto la possibilità di inserire dischi. L’assenza del sensore ottico è giustificata da una vasta gamma di titoli disponibili sullo store digitale, basta acquistare e scaricare per godersi un’esperienza di gioco di nuovissima generazione. La Series S è infatti il prodotto entry level tra le console next gen, con un prezzo di lancio inferiore alla Series X e alle soluzioni proposte da Sony.

Grazie alla retro-compatibilità, la console next-gen consente di giocare a titoli delle generazioni precedenti, ovvero Xbox One e Xbox 360.

Oggi è possibile acquistare la Xbox Series S in offerta su Amazon a 287€, inoltre è disponibile anche in bundle con un secondo controller in colorazione rossa, il prezzo è di 347,16€ con un leggero sconto del 3%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames