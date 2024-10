Xbox Series S da 1 TB: nuovo minimo su Amazon (anche in 5 rate)

La Xbox Series S da 1 TB tocca il suo nuovo prezzo minimo storico su Amazon: grazie all’offerta in corso, infatti, la console, in versione bianca, è ora disponibile al prezzo scontato di 292 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta in questione rappresenta il prezzo più basso di sempre per la console su Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Xbox Series S da 1 TB: nuovo minimo su Amazon

La Xbox Series S rappresenta oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una console dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con tanti giochi e la possibilità di sfruttare il Game Pass e il ricchissimo catalogo di titoli.

La console, nella versione in offerta, è dotata di 1 TB di SSD, risultando decisamente più comoda rispetto alla versione da 512 GB, grazie alla possibilità di poter installare molti più giochi (la console, ricordiamo, non ha il lettore di dischi).

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xbox Series S da 1 TB con un prezzo scontato di 292 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi, utilizzando la carta di debito. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La console è ora disponibile al nuovo minimo storico. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e la console è venduta direttamente da Amazon.