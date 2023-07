Xbox Series S con tre REGALI TOP a soli 290€: OFFERTONA imperdibile

Oggi vi parliamo di un bundle molto interessante apparso su Amazon; troviamo infatti la console Microsoft Xbox Series S in versione Gilded Hunder con tanti regali digitali esclusivi per tre titoli fantastici: Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Grazie ai pass presenti in confezione troverete dei codici per scaricare skin, personalizzazioni, potenziamenti e molto altro ancora. Quanto costa questo gioiello? Solo 290,72€ su Amazon, spese di spedizione comprese. Non lasciatevela sfuggire.

Xbox Series S su Amazon in super sconto

La Xbox Series S è la controparte compatta e più accessibile della Xbox Series X, che fornisce un’esperienza di gioco di alta qualità a un prezzo più conveniente. Nonostante le sue dimensioni compatte, questo prodotto dimostra che le dimensioni non contano sempre nel mondo del gaming. Si distingue per il suo design compatto e moderno, che si integra facilmente in qualsiasi arredamento. È la console più piccola di casa Microsoft, è dotata di un processore personalizzato AMD e di una GPU RDNA 2 e supporta il ray tracing e la risoluzione 1440p, offrendo grafica di alta qualità e dettagli nitidi.

È compatibile con i giochi delle generazioni precedenti di Xbox e si può usufruire comunque dell’Xbox Game Pass. Citiamo poi l’unità a stato solido (SSD) integrata, che riduce significativamente i tempi di caricamento dei giochi. Questo significa che i giocatori possono immergersi nell’azione in meno tempo e godere di un’esperienza di gioco senza interruzioni. L’architettura Velocity Architecture garantisce una maggiore velocità e fluidità nell’accesso ai contenuti di gioco.

Infine, supporta anche il gaming cross-platform e il multiplayer online e dispone di funzionalità di streaming di contenuti multimediali. Potrete accedere ai servizi di streaming video e musica direttamente dalla console. La versione Gilded Hunter della Xbox Series S costa solo 290,72€ su Amazon, spese di spedizione incluse; non lasciatevela sfuggire.

