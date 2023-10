Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass Ultimate: il nuovo bundle è su Amazon

Il bundle perfetto è finalmente arrivato. Anche su Amazon è disponibile infatti il nuovo pacchetto che include Xbox Series S e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di listino della console: 299,98 euro.

Questo significa che, acquistando questo pacchetto, avrai la possibilità di iniziare subito a giocare ai tanti giochi inseriti nel catalogo di Game Pass. Un’opportunità unica per passare i prossimi mesi all’insegna del divertimento assoluto.

Xbox Series S con Game Pass: il bundle perfetto

Xbox Series S è la console next-gen di Microsoft che offre velocità e prestazioni eccezionali. Grazie all’SSD personalizzato, i tempi di caricamento sono più rapidi che mai. Questo significa che non dovrai più aspettare a lungo per iniziare a giocare ai tuoi titoli preferiti. La console è completamente digitale, il che la rende perfetta per coloro che amano acquistare giochi in formato digitale e avere accesso a una vasta libreria di titoli.

La vera stella di questo bundle è il Xbox Game Pass Ultimate. Con 3 mesi di abbonamento inclusi, avrai accesso illimitato a una vasta gamma di giochi. Che tu voglia giocare ai nuovi titoli il giorno stesso del lancio, immergerti in classici retrocompatibili o esplorare una vasta libreria di giochi, Xbox Game Pass ha qualcosa per tutti.

Alcuni dei vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate includono:

Accesso ai nuovi titoli il giorno stesso del lancio, come Forza Motorsport, Starfield, Lies of P e molti altri.

Centinaia di giochi per PC di alta qualità.

Abbonamento a EA Play , che ti consente di accedere a una vasta libreria di giochi EA.

, che ti consente di accedere a una vasta libreria di giochi EA. Contenuti esclusivi per i membri di Game Pass da Riot Games, tra cui League of Legends e Valorant.

Inoltre, con Xbox Game Pass Ultimate, potrai giocare online con i tuoi amici e partecipare a sessioni di multiplayer epiche.

Se hai sognato di entrare nel mondo del gaming next-gen, questa è la tua occasione. Xbox Series S insieme a 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate è il pacchetto perfetto per iniziare la tua avventura di gioco. Approfitta di questa occasione su Amazon e preparati a scoprire un mondo di divertimento senza limiti. Non lasciartela sfuggire.

