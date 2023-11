Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass in offerta al MINIMO STORICO

Le ultime cartucce della settimana del Black Friday di Amazon comprendono anche l’interessante bundle che include la Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 249,90 euro invece di 299,99: il pacchetto perfetto per iniziare subito a giocare e passare le festività natalizie all’insegna del divertimento.

Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate: il bundle perfetto

Con Xbox Series S, la potenza e la velocità del gaming next-gen sono a portata di mano. Grazie all’SSD personalizzato, i tempi di caricamento sono ridotti al minimo, offrendoti un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. La Xbox Series S completamente digitale ti consente di accedere a un mondo di divertimento senza dover preoccuparti dei dischi.

Immagina di poter scegliere tra oltre cento giochi di Xbox Game Pass il giorno stesso del lancio. Con Xbox Series S, hai accesso a una vasta libreria di titoli, dai classici retrocompatibili ai nuovi lanci, il tutto a portata di clic. Starfield, Forza Motorsport e molti altri titoli saranno a tua disposizione, permettendoti di essere sempre aggiornato sulle ultime novità.

E non dimentichiamoci dell’abbonamento a EA Play incluso! Gioca a centinaia di titoli per PC di alta qualità con i tuoi amici e accedi a contenuti premium esclusivi per i membri di Game Pass.

Immergiti nelle esclusive Xbox come Halo e Forza Horizon 5 di Xbox Game Studios, esplora mondi epici creati da Bethesda Softworks con titoli come DOOM, Elder Scrolls e Fallout. E non dimenticare Mass Effect, STAR WARS e molto altro, grazie all’inclusione di EA Play.

Con Xbox Series S e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 249,90 euro anziché 299, hai la possibilità di vivere il gaming al massimo livello. Non farti sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday e preparati a un’esperienza di gioco straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.