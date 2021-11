Xbox Series S al prezzo più basso di sempre su eBay

Oggi su eBay arriva una proposta fenomenale sull’ultima arrivata di casa Microsoft: la Xbox Series S al prezzo più basso di sempre. Grazie al codice sconto NOV21EDAYS la piccola ammiraglia può essere acquistata per soli 260,91 euro, un affare senza precedenti. Naturalmente si parte già da una disponibilità piuttosto limitata delle nuove console, a causa della mancanza di chip. Per questa ragione non possiamo garantire la permanenza dell’offerta in seguito alla pubblicazione dell’articolo.

Console Microsoft Xbox Series S: caratteristiche tecniche

La Xbox Series S rappresenta la soluzione più conveniente per accedere alla nuova generazione di videogiochi. Il formato è decisamente compatto, offrendo prestazioni nettamente superiori alla Xbox One X. La differenza rispetto alla top di gamma, Xbox Series X, risiede soprattutto nell’assenza del lettore ottico, che ha consentito di mantenere decisamente più basso il costo di produzione. Naturalmente la compatibilità con i giochi non cambia assolutamente, e potrai fruire di tutti i titoli Xbox supportati. D’altronde il vero vantaggio di Xbox è rappresentato da Xbox Game Pass che con soli 9,99 euro al mese, offre l’accesso ad una libreria di oltre 100 giochi costantemente aggiornata.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche non cambia molto, anche la nuova console consente di giocare con una risoluzione fino a 4K con un framerate massimo di ben 120fps. I tempi di caricamento sono estremamente rapidi, grazie all’unità SSD personalizzata tra le più veloci attualmente sul mercato. Presente il supporto al Ray Tracing grazie alle architetture RDNA2 e Zen2 di AMD che garantiscono prestazioni di altissimo livello. Non manca, all’interno della confezione, il nuovo controller migliorato che riduce il peso offrendo maggiore grip e precisione, grazie alle superfici texturizzate. Chiude uno degli aspetti più apprezzati del mondo Xbox, ovvero la retrocompatibilità con tutti i giochi delle console precedenti incluse Xbox 360 e l’originale Xbox che rivoluzionò il modo di concepire le console nel lontano 2000. Vantaggio assoluto, infatti, è che i nuovi giochi in uscita possiedono una sola versione sia per Xbox One/One X che per Xbox Series SX.

