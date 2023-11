Xbox Series S a prezzo scontato su di Amazon con 3 mesi di Game Pass Ultimate

È un ottimo momento per acquistare la Xbox Series S. La console di Microsoft, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 249 euro grazie alla nuova offerta Amazon per il Black Friday. Lo sconto, destinato a durare solo per un breve periodo, si affianca anche a 3 mesi gratis di Game Pass Ultimate. Per accedere alla promozione è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Da segnalare, inoltre, che, in questo momento, è in sconto anche la versione da 1 TB della Xbox Series S. In questo caso, il prezzo è di 323 euro. Si tratta di un’alternativa ideale per tutti gli utenti che hanno bisogno di più spazio d’archiviazione per conservare un numero maggiore di giochi in memoria. Anche quest’offerta è accessibile con un click tramite il box riportato qui di sotto.

Xbox Series S in offerta su Amazon: è un ottimo acquisto

La Xbox Series S è la console perfetta per sfruttare al massimo il Game Pass e accedere a tantissimi giochi inclusi gratuitamente nell’abbonamento. Per chi vuole spendere poco ma non intende rinunciare a una console domestica in grado di garantire l’accesso a tantissimi titoli, quindi, l’offerta dedicata alla Xbox Series S rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Xbox Series S al prezzo scontato di 249 euro. In alternativa, è possibile puntare sulla versione da 1 TB della console che viene proposta al prezzo scontato di 323 euro. Entrambe le console sono vendute e spedite direttamente da Amazon. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.