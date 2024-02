Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate: prezzo STRACCIATO su eBay

Con Xbox Series S entri nella nuova generazione di videogiochi senza spendere troppo. Lo starter kit che include la piccola console all-digital e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate è disponibile su eBay al prezzo straordinario di 232,11 euro invece di 299,99. Per avere questo sconto devi inserire il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

Xbox Series S con Game Pass Ultimate: lo sconto che aspettavi

Questo pacchetto è stato pensato per includere tutto ciò che ti serve per iniziare subito a giocare. Cominciamo da Xbox Series S, la piccola console Microsoft dalle prestazioni potenti e dalla grafica sorprendente, con cui ti immergerai in mondi virtuali ricchi di dettagli e azione.

E poi c’è il dettaglio che ti permette di scoprire subito centinaia di giochi: parliamo dell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi che ti permette di accedere ad una vasta biblioteca di giochi, inclusi i titoli più recenti e le esclusive Xbox, come Starfield e Forza Motorsport. Tutto immediatamente giocabile. Devi solo riscattare l’abbonamento, esplorare il catalogo e iniziare a scaricare e giocare.

Il pack Starter di Xbox Series S è la soluzione ideale per chiunque voglia immergersi nel mondo dei videogiochi di nuova generazione senza spendere troppo e per non dover acquistare giochi separatamente. Con il codice SANVALENTINO su eBay da inserire nel momento del pagamento puoi averla a soli 232,11 euro invece di 299,99, il prezzo più basso del web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.