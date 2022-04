Le Xbox Series battono PS5: sono le console next-gen più vendute

Da gennaio a marzo 2022, Xbox Series X e S sono state le console leader del mercato next-gen negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nell’Europa occidentale. Ad annunciarlo è Microsoft stessa che ha presentato questa notte i risultati finanziari dell’ultimo trimestre.

Una situazione coadiuvata certamente dalla carenza globale di semiconduttori, che rende PS5 ancora molto difficile da trovare in tutto il mondo, ma la coppia di console della compagnia di Redmond riesce a difendersi bene, registrando ottimi guadagni su tutti i fronti.

Xbox Series X/S: il miglior trimestre non natalizio nella storia di Xbox

Il colosso di Redmond ha annunciato una crescita del 6% su base annua delle entrate relative alla divisione gaming: è il miglior trimestre in assoluto nella storia di Xbox al di fuori di un periodo natalizio. Risultati così non si registrarono nemmeno ai tempi di Xbox 360, ad oggi la console Microsoft più venduta.

Segnali positivi arrivano anche per le entrate legate a contenuti e servizi, con una crescita del 4% rispetto lo scorso anno, spinta dall’aumento degli abbonati Xbox Game Pass e dalle vendite dei titoli first party. In particolare, i ricavi per questo segmento hanno superato i 3 miliardi di dollari, un risultato mai visto prima nella storia del marchio Xbox. Crescono anche le vendite dell’hardware, con un quasi sorprendente 14% su base annua: un dato che conferma quanto Microsoft stia lavorando bene per sopperire ai problemi di scorte.

“Con le nostre console Xbox Series S e X, abbiamo conquistato quote a livello globale per due trimestri consecutivi e siamo leader del mercato in questo trimestre tra le console di nuova generazione negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nell’Europa occidentale“

Sono state le dichiarazioni di Satya Nadella, CEO di Microsoft, a margine della conferenza con gli investitori. La compagnia statunitense non fornisce ormai da tempo i numeri precisi delle console vendute, ma secondo le ultime stime Xbox Series X e S dovrebbero aver superato i 15 milioni in tutto il mondo.