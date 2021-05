Stando a quanto emerge da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Microsoft, sembra che la funzione Quick Resume di Xbox stia ottenendo ora una nuova opzione grazie all’update di maggio.

Con Quick Resume, le nuove Xbox… volano!

Ora, secondo quanto si legge, Quick Resume disporrà di tempi di caricamento più rapidi. Per chi non lo sapesse, la funzionalità delle nuove console next-gen di casa Microsoft, Xbox Series X / S, permette di sospende i giochi supportati in modo che si avviino più rapidamente quando si torna a giocare in un secondo momento. Ora, grazie all’update di maggio, stanno arrivando dei bei miglioramenti.

Una volta installato il nuovo firmware sulla vostra console, sarete in grado di vedere quali giochi si sono “freezati” in Quick Resume con un nuovo tag e sarete anche in grado di creare un gruppo di giochi in Quick Resume in modo da avere accesso a tutti di loro in un unico punto. Microsoft promette anche che la funzionalità avrà “maggiore affidabilità e tempi di caricamento più rapidi“, ha detto Jonathan Hildebrandt di Microsoft in un post sul blog.

Il nuovo software aggiunge anche l’audio passthrough per app multimediali come Disney Plus e Apple TV, il che significa che il sound di queste app può essere inviato direttamente ad un dispositivo HDMI compatibile. Ci sono anche nuove impostazioni per il Parental Control che consentono ai genitori di sbloccare la modalità multiplayer per i singoli giochi e di usufruire di un nuovo sfondo dinamico.

L’aggiornamento di maggio dovrebbe essere lanciato in queste ore e potrebbe essere già disponibile per voi. Vi consigliamo di controllare nel menù delle impostazioni; l’update dovrebbe arrivare via OTA lato server.

Vi ricordiamo che acquistare una Xbox Series X è al momento difficilissimo, mentre non sembrano esserci particolari problemi per quanto concerne la sorellina Xbox Series S.

