Durante una lunga intervista al podcast IGN Unlocked, Phil Spencer ha raccontato i piani di Xbox per il futuro. Il capo della divisione videoludica di Microsoft ha ribadito che la vendita diretta di giochi e console non è più così importante, la casa di Redmond punta a coinvolgere sempre di più l'utenza tramite servizi interessanti come Xbox Game Pass.

Per Spencer il successo di una realtà come Xbox è evidenziato dal numero di giocatori in costante crescita, che si avvicinano alla piattaforma attirati dal Game Pass e non solo.

“Il numero di giocatori attivi sulla piattaforma sta crescendo? Da questo capiamo che il business cresce, è il parametro principale per capire se il nostro business procede nella giusta direzione… La nostra piattaforma è sana e il numero di giocatori coinvolti sta crescendo. Non ci interessano i voti delle recensioni e la vendita diretta di giochi e console.”

Il capo di Xbox sembra avere le idee chiare sul futuro del gaming di Microsoft, Game Pass e Cloud Gaming rappresentano la strada giusta per coinvolgere sempre di più i videogiocatori, offrendo loro servizi interessanti e un catalogo ricco di titoli di spessore. L'intervista completa di IGN a Phil Spencer è disponibile a questo indirizzo.

Videogames