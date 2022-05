Una Xbox piccola come Chromecast: il piano per giocare ovunque

Si torna a parlare di Xbox Keystone, il nome in codice del progetto di una presunta streaming stick per offrire Xbox Cloud Gaming tramite un dongle simile a Chromecast, Google Stadia e Fire TV. A parlarne è il giornalista Jez Corden sulle pagine di WindowsCentral, che afferma di aver ricevuto conferma dalle sue fonti dell’esistenza del device.

Sì, l’obiettivo è quello di realizzare uno stick HDMI da collegare alla TV che sia capace di eseguire Xbox Game Pass e il suo catalogo in cloud gaming. Microsoft starebbe comunque esplorando diverse possibilità di sviluppo per il prodotto, ragion per cui il lancio sarebbe ancora lontano.

Xbox Keystone: lo streaming stick che abbatte le barriere hardware

Jez Corden ha raccolto anche una dichiarazione da parte di un portavoce Microsoft, che spiega a che punto è il progetto:

“La nostra visione per Xbox Cloud Gaming è incrollabile. Il nostro obiettivo è consentire alle persone di giocare ai giochi che desiderano, sui dispositivi che preferiscono, ovunque vogliano. Come annunciato l’anno scorso, stiamo lavorando a un dispositivo per lo streaming di giochi, nome in codice Keystone, che potrebbe essere collegato a qualsiasi TV o monitor senza la necessità di una console.”

Il PR di casa Redmond dunque non si nasconde e conferma effettivamente l’esistenza di un apparecchio stile Chromecast che permetta di abbattere di fatto le barriere Xbox con un device a basso costo, che non richieda dunque necessariamente l’acquisto di una console.

“Come parte di qualsiasi percorso tecnico, valutiamo costantemente i nostri sforzi, rivediamo le conoscenze acquisite e ci assicuriamo di portare valore ai nostri clienti. Abbiamo preso la decisione di abbandonare l’attuale iterazione del dispositivo Keystone. Prenderemo il nostro know-how per riorientare i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà di offrire Xbox Cloud Gaming a più giocatori in tutto il mondo in futuro“.

Jez Corden precisa che Keysyone è in sviluppo da un paio di anni e, come precisato dal portavoce, adesso è passato in una fase di revisione del progetto. Questo significa che per il lancio sul mercato dovremo attendere un po’ ed è estremamente improbabile che ne sentiremo parlare già quest’anno.

In ogni caso, è una strada che Microsoft ha deciso di intraprendere con decisione da quando, con la presentazione di Xbox One X e, soprattutto, di Xbox Series X/S ha affermato di credere in un gaming senza barriere, svincolato dal concetto delle generazioni e della console stessa. Per questo, si parla insistentemente anche di un app per smart TV che permetta di accedere facilmente al catalogo di Xbox Cloud Gaming.

