Xbox LIVE Gold, sono questi i giochi gratis di gennaio 2022?

Il forum francese Dealabs.com, dopo averci svelato in anticipo i giochi gratis di gennaio 2022 con PlayStation Plus, potrebbe aver fatto la stessa cosa anche per quanto riguarda Xbox LIVE Gold.

Secondo quanto riferisce la fonte, il leaker “billbil-kun”, i titoli gratuiti che troveremo con Games With Gold a gennaio dell'anno prossimo saranno i seguenti:

Aground (dal 16 gennaio al 15 febbraio 2022)

(dal 16 gennaio al 15 febbraio 2022) NeuroVoider (dall'1 al 31 gennaio 2022)

(dall'1 al 31 gennaio 2022) Radiant Silvergun (dall'1 al 15 gennaio 2022)

(dall'1 al 15 gennaio 2022) Space Invaders Infinity Gene (dal 16 al 31 gennaio 2022)

Xbox LIVE Gold, scopriamo i giochi gratis di gennaio 2022

Non si tratta di titoli dal facile richiamo come accaduto con PlayStation Plus, del resto le attenzioni di Microsoft sono ormai ovviamente focalizzate tutte su Xbox Game Pass, ma vale comunque la pena dare un'occhiata.

Aground è definito dagli sviluppatori come un RPG incentrato sul mining e sul crafting, in cui l'obiettivo è guidare l'umanità a recuperare tutto ciò che è stato perso, dalle basi della preistoria fino ad arrivare alla conquista dello spazio. E oltre.

NeuroVoider è uno sparatutto con elementi RPG ambientato in un mondo cyber-futuristico nel quale, nei panni di un…cervello, dovremo combattere orde di robot malvagi . Il gioco include anche una modalità cooperativa.

Radiant Silvergun è sicuramente il più famoso del pacchetto: riedizione del noto sparatutto a scorrimento verticale, con l'aggiunta di una modalità in stile Ikaruga per offrire agli appassionati qualcosa di nuovo.

Infine, anche Space Invaders Infinity Gene rientra nel filone del genere shoot ‘em up, che ripropone il concept classico dello storico videogame, calando il tutto in un contesto più moderno e contemporaneo.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Microsoft che arriveranno nei prossimi giorni, ricordiamo che i giochi inseriti nella collana Games With Gold sono riscattabili esclusivamente nel periodo indicato dagli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate.