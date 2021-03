Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento per Xbox che consente agli utenti di cercare giochi nella loro lingua. Sfortunatamente, questa funzione non è compatibile con tutte le lingue conosciute al momento, ma c’è da dire che vi è già un’ampia lista. Con questa nuova feature, a colpo d’occhio, potrete vedere quelle supportate da un gioco. Pertanto, non correrete il rischio di comprare un videogame per poi scoprire che non vi sono i sottotitoli o il doppiaggio in italiano, ad esempio.

Xbox: l’update che vi evita gli acquisti sbagliati

Briana Roberts, Microsoft Senior Program Manager, ha scritto:

Le informazioni sulla lingua del gioco vengono raccolte per tre elementi dell’esperienza di gioco (interfaccia, audio e sottotitoli di un titolo) in 27 lingue. L’aggiornamento rende Xbox più accessibile e potete vedere facilmente quali lingue supporta un gioco, rendendo è più facile decidere se acquistare o riprodurre quel titolo . Inoltre, la UI è molto facile da usare.

Microsoft afferma che “la lingua selezionata come predefinita per la tua console apparirà in cima all’elenco” non dovrete far altro che scorrere e selezionare la vostra. Ora non dovrete più preoccuparvi della compatibilità di nulla.

Questa visualizzazione mostrerà anche quali aspetti del gioco sono stati localizzati per una data lingua; ciò include l’interfaccia del gioco, i controlli e il menù sullo schermo, ad esempio. Inoltre, per quanto riguarda la vostra lingua predefinita, questa rimarrà in cima all’elenco una volta scelta. Ciò significa che non dovrete cercarla, ma sarà sempre disponibile per voi.

Secondo Microsoft, questa aggiunta è “un passo importante verso il nostro obiettivo di far sentire voi e i vostri amici a casa quando giocate su Xbox“. Questo aggiornamento sarà interessante per molti utenti.

L’azienda invita anche i giocatori a rilassarsi perché molti altri update stanno per arrivare. Questi aggiornamenti renderanno la gaming experience sempre più immediata. A tal proposito, la compagnia di Redmond afferma: “Il mondo dei giochi è vasto e diversificato e crediamo che esista uno o più giochi perfetti per tutti: siamo qui per rendere questo processo più semplice e veloce“.

