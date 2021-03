Hai voglia di acquistare un nuovo controller? Il Wireless Controller di Xbox è in offerta su Amazon a soli 49,99€. Il ribasso del 17% corrisponde a uno sconto effettivo di 10,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Xbox Wireless Controller: le specifiche di questo dispositivo

Con un design elegante e che ricorda i modelli precedenti, il wireless controller di Xbox assume un aspetto più sofisticato nella sua colorazione Bianco Robot.

Grazie al suo corpo rimodellato, questo dispositivo consente di avere una presa salda e comoda durante tutto l’utilizzo. L’elevata ergonomia, dunque, è garante di comfort prolungato e di sessioni di gioco senza intoppi.

Caratteristica saliente del controller è la sua mappatura personalizzata: può incontrare le esigenze più disparate per fornire sempre un’esperienza personalizzata. Non è da sottovalutare, poi, la presenza di un’entrata finalizzata alla connessione di cuffie tramite Jack Audio da 3,5 mm.

L’esperienza di gioco è resa più intrigante dalle texture presenti sul prodotto: l’impugnatura è diventata antiscivolo sia sui grilletti, sui pulsanti dorsali e su tutta la parte posteriore del controller.

È presente, inoltre, il tasto Condividi con cui acquisire e condividere in modalità ultra rapida gli screenshot, le registrazioni e altri contenuti con i propri amici.

Xbox Wireless Controller, infine, è compatibile con diverse piattaforme. Ovviamente è stato progettato per Xbox (Series X, One), ma può essere utilizzato anche su Windows 10 e Android. In fase di arrivo è il supporto su iOS.

Puoi acquistare Xbox Wireless Controller a soli 49,99€ su Amazon nella sua colorazione Bianco Robot. Ordinalo oggi e ricevilo a casa tua entro 48 ore se sei abbonato a Prime. Le spedizioni, in conclusione, sono gratuite anche per coloro che effettuano il primo acquisto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

