Xbox Green: giochi e console interamente riciclabili entro il 2030

Nell'ultimo rapporto annuale sulla sostenibilità ambientale, Microsoft ha annunciato di aver fatto importanti passi in avanti da questo punto di vista e il futuro coinvolge direttamente anche il marchio Xbox.

Come ha annunciato Dave McCarthy, vicepresidente aziendale delle operazioni del franchise videoludico della casa di Redmond, l'obiettivo sarà quello di ridurre l'impatto ambientale di giochi, console e imballaggi Xbox fino a diventare interamente riciclabili entro il 2030.

Questo è il messaggio pubblicato da McCarthy sul sito ufficiale:

“I nostri prodotti e servizi hanno un impatto sull'ambiente a causa delle scelte che facciamo nella progettazione, produzione e consegna dell'hardware, nonché durante il loro utilizzo e alla fine del ciclo vitale in termini di opzioni di riciclaggio e riutilizzo. Come ha condiviso oggi il presidente di Microsoft, Brad Smith, l'impatto delle vendite e dell'uso di Xbox sulle emissioni del nostro Scope 3 è aumentato anno dopo anno a causa della pandemia.

Il progresso non è sempre lineare e fluttua in base a una varietà di fattori. Non sarà un percorso diretto verso il 2030, ma ci impegniamo a ridurre il nostro impatto ambientale in tutte le aree del business per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi“.