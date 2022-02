Xbox Games With Gold, i giochi gratis di marzo 2022 svelati da un leak

Quello che è ormai diventato un vero e proprio habitué di questo genere di indiscrezioni, l'utente “billbil-kun” del forum francese di Dealabs, potrebbe averci svelato in anticipo i giochi gratis per Xbox in arrivo con Xbox Games With Gold a marzo 2022.

Salvo smentite da Microsoft, i titoli in questione dovrebbero essere The Flame in the Flood, Street Power Soccer, Sacred 2: Fallen Angel e SpongeBob's Truth or Square. L'azienda statunitense annuncerà la lista ufficiale a breve, ma vista l'affidabilità della fonte sembra solo una formalità.

Xbox Games With Gold marzo 2022 – i possibili nuovi giochi gratis

Ricapitolando per ordine, i giochi di Xbox Games With Gold di marzo 2022 saranno distribuiti con la seguente cadenza temporale:

The Flame in the Flood (dall'1 al 31 marzo)

(dall'1 al 31 marzo) Street Power Soccer (dal 16 marzo al 15 aprile)

(dal 16 marzo al 15 aprile) Sacred 2: Fallen Angel (dall'1 al 15 marzo)

(dall'1 al 15 marzo) SpongeBob's Truth or Square (dal 16 al 31 marzo)

La line-up di titoli sarà disponibile, una volta confermata, per tutti gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Ancora una volta il trend non è esattamente entusiasmante: le attenzioni di Microsoft sono ormai comprensibilmente tutte rivolte verso il Game Pass, con i titoli del Live Gold che faticano, con tutto il rispetto possibile, ad accendere gli entusiasmi e l'attesa degli appassionati.

Nonostante tutto parliamo di giochi a loro modo interessanti, seppur non esattamente recenti. The Flame in the Flood è un apprezzato roguelike lanciato per la prima volta nel 2017, mentre Street Power Soccer è un titolo sportivo arcade che, a dirla tutta, è probabilmente il peggiore del lotto.

Sacred 2: Fallen Angel, uno dei due titoli Xbox 360 del mese, è il sequel di un action RPG di successo. Il gioco dedicato a SpongeBob, infine, farà sicuramente felici i fan del personaggio, specialmente il pubblico più giovane.

Attendiamo comunque conferma ufficiale da parte di Microsoft che, come detto, non dovrebbe tardare ad arrivare.