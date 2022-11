Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro per il Black Friday: scopri come fare

Il Black Friday di Microsoft non può ovviamente non coinvolgere Xbox Game Pass Ultimate, il servizio in abbonamento che permette di accedere a oltre 100 giochi, Xbox LIVE Gold e EA Play.

Se non sei abbonato puoi infatti iscriverti a solo 1 euro per un mese e provare subito tutti i vantaggi di questo servizio eccezionale. Per farlo ti basta cliccare su “Partecipa” sul sito ufficiale.

Scopri i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1 euro

Abbonandoti a Xbox Game Pass Ultimate puoi subito accedere a una raccolta di oltre 100 giochi di alta qualità per console Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, PC, telefoni, tablet, con nuovi titoli aggiunti ogni mese.

Inoltre, il canone include un abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi per avere accesso immediato ad una raccolta di serie e dei titoli più amati di Electronic Arts.

Per non farsi mancare niente, ecco anche Xbox LIVE Gold, l’abbonamento per giocare online, ricevere altri giochi gratuiti ogni mese e risparmiare fino al 50% sull’acquisto di titoli presenti su Store Xbox.

Infine, hai anche accesso a Xbox Cloud Gaming per giocare da smartphone, tablet, smartTV, PC e altri dispositivi compatibili a diversi titoli presenti nel catalogo direttamente in steaming.

Se non possiedi un abbonamento o non hai mai provato Xbox Game Pass Ultimate questo è il momento: riscatta la tua prova da 1 euro e divertiti subito con centinaia di giochi per Xbox.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.