Xbox Game Pass, diciamo addio a 6 giochi gratis a gennaio 2022

L'altra faccia della medaglia di un servizio strepitoso come Xbox Game Pass è che, prima o poi, alcuni giochi vengono rimossi dal servizio.

Il discorso non vale per i titoli prodotti da Xbox Game Studios, le esclusive di casa Microsoft, che salvo clamorosi cambiamenti sono destinati a rimanere per sempre parte del catalogo. Siamo ancora in attesa di avere la lista completa dei giochi che verranno inseriti a gennaio 2022, ma nel frattempo sappiamo quali di questi verranno rimossi nel primo mese del nuovo anno.

Xbox Game Pass: quali giochi verranno tolti a gennaio 2022?

A partire dal 15 gennaio 2022, i seguenti titoli non saranno più disponibili su Xbox Game Pass:

PUBG: Battlegrounds – Console

– Console Desperados 3 – Console e PC

– Console e PC Ghost of a Tale – PC

– PC Mount and Blade Warband – Console e PC

– Console e PC Pandemic The Board Game – Console e PC

– Console e PC YIIK A Postmodern RPG – PC

Su PUGB Battlegrounds va fatta una precisazione importante: il gioco diventerà free-to-play dal 12 gennaio. Di fatto, l'inserimento o meno sul Game Pass sarà praticamente irrilevante dato che potrà essere scaricato comunque gratuitamente.

Adesso l'attesa è tutta volta a scoprire quali giochi verranno invece inseriti. Nel frattempo, potete consultare la lista dei titoli già confermati per tutto il 2022 e che faranno parte del catalogo sin dal giorno di lancio: e non ci saranno soltanto giochi degli studi first party Xbox, ma anche importanti prodotti di terze parti come STALKER 2 Heart of Chernobyl e A Plague Tale: Requiem.

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di accedere a un vasto catalogo di giochi per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S, direttamente scaricabili sulla propria console senza alcun costo aggiuntivo finché sono disponibili.