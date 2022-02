Xbox Game Pass, prezzo ridotto a sorpresa in alcuni paesi

Xbox Game Pass cala di prezzo…ma solo in Medio Oriente. Xbox Gulf ha infatti annunciato che da adesso in avanti il prezzo per un abbonamento Game Pass e LIVE Gold sarà ridotto negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Gli adeguamenti dei prezzi entreranno in vigore da questo mese e sono stati effettuati in base alle condizioni del mercato locale. Tradotto in soldoni: non aspettiamoci che la stessa cosa avverrà anche in Europa.

Xbox Game Pass: perché è stato ridotto il prezzo in Medio Oriente?

Una spiegazione ce la fornisce la stessa Xbox Gulf:

“Valutiamo regolarmente il prezzo di Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold a livello locale per servire al meglio i clienti in ogni paese. Questi adeguamenti di prezzo sono stati realizzati in base alle condizioni del mercato locale di ogni paese. Questo è semplicemente un prosieguo alla strategia volta agli aggiustamenti di prezzo che abbiamo già apportato in alcuni paesi selezionati alla fine di ogni anno.”

Per farci un'idea, da adesso in avanti 1 mese di Xbox Game Pass Ultimate costerà solo 9,99 dollari, con l'annuale a 119,99 dollari (contro i precedenti 179,99). “Scende” anche Xbox LIVE Gold, con 6,99 dollari per il mensile e 39,99 dollari per l'annuale.

Modifiche ai prezzi che riflettono ovviamente la situazione dei mercati locali e che è utopistico aspettarsi anche in occidente: anzi, la “preoccupazione” da parte degli appassionati e che Microsoft possa presto adottare un aumento del costo di un abbonamento a Game Pass, alla luce delle esclusive in arrivo e delle recenti importanti acquisizioni, come Bethesda e Activision.

Per il momento però Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, spegne l'allarme e ha assicurato che la compagnia non sta pensando di modificare verso l'alto i prezzi del Game Pass nel breve periodo. Ovviamente, quando il catalogo sarà sempre più ricco, non saranno escluse modifiche in tal senso.