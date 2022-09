Xbox Game Pass Piano Famiglia: ufficiale, quanto costa e come funziona

Microsoft ha lanciato ufficialmente Xbox Game Pass Friends and Family, sostanzialmente il “Piano Famiglia” che permette di condividere un abbonamento con fino ad un massimo di quattro persone.

Il piano è in fase di test in Irlanda e Colombia, ma conosciamo già il prezzo: 21,99 euro al mese, con tutti i vantaggi previsti dal servizio Xbox Game Pass Ultimate.

Come funziona il Piano Famiglia di Xbox Game Pass per condividere giochi e abbonamento

Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre Game Pass Friends and Family:

Possibilità di condividere l’abbonamento Ultimate tra 5 account

Accesso a centinaia di giochi di alta qualità su PC, console e cloud

Accesso al multiplayer online

Nuovi giochi aggiunti ogni mese

Esclusive Xbox Game Studios al D1

al D1 Abbonamento EA Play incluso

Sconti esclusivi per i membri

Premi gratuiti con offerte per DLC in-game e servizi offerti dai partner

Il Piano Famiglia è strutturato in maniera molto semplice. Un account primario responsabile dei pagamenti e l’unico che sia in grado di aggiungere membri al propri gruppo. L’abbonamento può essere condiviso con persone che risiedono nello stesso paese o regione geografica.

Ci sono dei limiti? Qualcuno. È possibile essere membri di un gruppo soltanto per volta, mentre l’account primario può invitare un massimo di otto persone nel corso di un anno solare. Si può essere inseriti in un gruppo per un massimo di due volte l’anno. Infine, solo l’account primario può condividere i vantaggi del Game Pass con altri utenti presenti sulla propria console.

Se possiedi già un abbonamento Xbox LIVE Gold o Xbox Game Pass Ultimate questa è la “conversione” prevista per passare al Piano Famiglia:

30 giorni di Xbox Game Pass Ultimate = 18 giorni Xbox Game Pass Friends and Family

30 giorni di Xbox Game Pass (Console) = 12 giorni Game Pass Friends and Family

30 giorni di PC Game Pass = 12 giorni Game Pass Friends and Family

30 giorni di Xbox LIVE Gold = 12 giorni Game Pass Friends and Family

30 giorni di EA Play = 6 giorni Game Pass Friends and Family

Quando uscirà in Italia? Al momento il nuovo piano è in fase di test in Colombia e Irlanda, ma arriverà negli altri paesi nei prossimi mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.