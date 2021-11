Xbox Game Pass per PC: 3 mesi a soli 19,99€ al Black Friday

Al Black Friday va in sconto anche Xbox Game Pass, la versione PC del piano in abbonamento si trova in offerta su Amazon a 19,99€. Si tratta di ben 3 mesi di abbonamento, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di solito. Una volta effettuato l'acquisto, si riceve via mail un codice da inserire all'interno dell'app Xbox per PC Windows per attivare la sottoscrizione di 3 mesi.

Per chi non lo conoscesse, Game Pass è un servizio che consente l'accesso ad un folto catalogo con più di 100 giochi per console e PC, compresi titoli tripla A e esperienze videoludiche appena lanciate sul mercato. Chi approfitta dell'offerta in questione, potrà godersi ben 90 giorni di divertimento senza limiti, esplorando in lungo e in largo l'enorme catalogo di Xbox Game Pass, in continuo aggiornamento di mese in mese.

Tra gli ultimi giochi usciti su Game Pass troviamo il nuovo Forza Horizon 5, il coinvolgente cooperativo It Takes Two e il divertente FPS Back 4 Blood.

In occasione del Black Friday, l'abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass per PC è disponibile in offerta su Amazon a 19,99€, un prezzo davvero interessante per l'ottimo servizio targato Microsoft.