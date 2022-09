Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis di settembre 2022

È una seconda metà di settembre a dir poco entusiasmante per gli abbonati Xbox Game Pass. Dopo la scorpacciata del Tokyo Game Show 2022, che ha portato a sorpresa titoli come Ni No Kuni Remastered e Assassin’s Creed Odyssey, ecco i nuovi giochi che faranno parte del catalogo a partire da oggi.

È impossibile non menzionare il debutto di Deathloop, che dopo un anno di esclusiva PS5 e PC, sbarca anche su Xbox Series X e S subito disponibile nel Game Pass. Arriva anche la Full Release di Grounded mentre, per gli utenti PC, c’è il bellissimo e amatissimo Valheim.

Xbox Game Pass, scopriamo i nuovi giochi di settembre 2022

Questa la lista completa dei giochi che saranno aggiunti a Xbox Game Pass a partire da oggi:

Deathloop (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – 20 settembre

– 20 settembre Hardpace: Shipbreaker (Cloud e Xbox Series X/S) – 20 settembre

– 20 settembre SpiderHeck (Console e PC) – 22 settembre (Day One)

– 22 settembre (Day One) Beacon Pines (Cloud, Console e PC) – 22 settembre (Day One)

– 22 settembre (Day One) Slime Rancher 2 (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – 22 settembre (Day One)

– 22 settembre (Day One) Moonscars (Cloud, Console e PC) – 27 settembre (Day One)

– 27 settembre (Day One) Grounded Full Release (Cloud, Console e PC) – 27 settembre

– 27 settembre Let’s Build a Zoo (Cloud, Console e PC) – 29 settembre

– 29 settembre Valheim (PC) – 29 settembre

– 29 settembre PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Console e PC) – 30 settembre

I big di questo mese, come detto, sono Deathloop e la release completa di Grounded, il titolo di Obsidian che esce finalmente dall’accesso anticipato. Ottimo l’inserimento di Valheim per gli utenti mouse e tastiera, mentre non sono da sottovalutare anche le altre uscite, specie quelle al Day One.

Questi, di seguito, i giochi che lasceranno Xbox Game Pass a partire dal 30 settembre:

AI: The Somnium Files (Cloud, Console e PC)

Astria Ascending (Cloud, Console e PC)

Dandy Ace (Cloud, Console e PC)

Dirt 4 (PC) EA Play

Dirt Rally (PC) EA Play

Going Under (Cloud, Console e PC)

Lemnis Gate (Cloud, Console e PC)

Slime Rancher (Cloud, Console e PC)

Subnautica: Below Zero (Cloud, Console e PC)

The Procession to Calvary (Cloud, Console e PCC)

Unsighted (Cloud, Console e PC)

Visage (Cloud, Console e PC)

