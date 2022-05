Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis di maggio 2022

Microsoft ha presentato la lista dei nuovi giochi gratis in arrivo per gli abbonati Xbox Game Pass per il mese di maggio 2022. Ti ricordiamo che puoi rinnovare il tuo abbonamento sfruttando le offerte di alcuni dei siti key più famosi, come CDKeys, in modo da estendere la tua iscrizione ad un prezzo vantaggioso.

Tra le novità di questa seconda parte del mese spicca l’inserimento a sorpresa di Jurassic World Evolution 2, per non parlare di Sniper Elite 5, disponibile al Day One e altri ancora.

Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi giochi gratis di maggio 2022

Her Story – PC – Disponibile

Jurassic World Evolution 2 – PC, Xbox, Cloud – Disponibile

Little Witch in The Woods – Preview – PC e Xbox – Disponibile

Skate – Cloud – Disponibile

Farming Simulator 22 – Cloud, Xbox e PC – 19 maggio

Vampire Survivors – PC – 19 maggio

Floppy Knights – Cloud, Xbox e PC – 24 maggio

Hardspace Shipbreaker – PC – 24 maggio

Sniper Elite 5 – Xbox e PC – 26 maggio

Cricket 22 – PC – 27 maggio

Pac-Man Museum+ – Xbox, Cloud e PC – 27 maggio

I seguenti giochi sono da adesso compatibili con i controlli touch tramite i dispositivi mobile su Xbox Cloud Gaming:

A Memoir Blue

Contrast

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

Eiyuden Chronicle: Rising

Far Changing Tides

Kentucky Route Zero

Loot River

Paradise Killer

Tainted Grail: Conquest

Townscaper

Visage

Questi sono infine i giochi che lasceranno Xbox Game Pass dal 31 maggio:

EA Sports NHL 20

Farming Simulator 19

Knockout City

Resident Evil 7

Spellforce 3

Superhot Mind Control Delete

Yes Your Grace

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi per Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S senza costi aggiuntivi. Il taglio di abbonamento Ultimate include anche Xbox LIVE Gold, EA Play e Xbox Cloud Gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.