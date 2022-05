Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di maggio 2022

Il mese di maggio 2022 per gli abbonati Xbox Game Pass parte subito con delle proposte molto interessanti.

Microsoft ha svelato infatti i primi giochi gratis che entreranno a far parte del catalogo questo mese: dalla conferma recente di NBA 2K22 a interessanti produzioni al D1 come Trek to Yomi la lista è veramente allettante. E se il tuo abbonamento sta per scadere, ricorda che puoi rinnovarlo sfruttando le offerte su CDKeys.com.

Xbox Game Pass: alla scoperta dei primi giochi gratis di maggio 2022

Trek to Yomi (Cloud, Console e PC) – 5 maggio – Day One

Forse il gioco più interessante di questa prima parte del mese. Trek to Yomi è un action adventure cinematografico che racconta la storia di Hiroki durante la sua caduta contro le forze del male. Indossando i suoi panni, vivremo il suo epico ritorno per provare a mantenere la promessa fallita di salvare le persone che avrebbe dovuto proteggere.

Citizen Sleeper (Cloud, Console e PC) – 5 maggio – Day One

Interpretiamo un lavoratore evaso, finito in una stazione illegale ai margini di una società interstellare. Con un gameplay ispirato ai giochi di ruolo da tavolo, avremo la possibilità di esplorare la stazione, scegliere i nostri amici, fuggire dal passato e costruirci un nuovo futuro.

Rimasterizzazione dell’omonima Visual Novel ambientata sull’isola di Jabberwock, in cui noi e i nostri compagni di classe eravamo pronti per divertirci al sole. Intrappolati in una situazione pericolosa, dovremo risolvere i misteri dell’isola nella speranza di sopravvivere.

Il prequel di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, previsto nel 2023 sempre su Xbox Game Pass, ci permetterà di fare la conoscenza dei personaggi che diventeranno nostri compagni nel gioco principale. Per gli appassionati dei giochi di ruolo orientali.

This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console e PC) – 10 maggio

Il crudo e commovente gioco sulla guerra, rimasterizzato per console di ultima generazione, ci permette di vivere il dramma bellico nella parte di un gruppo di civili, che dovrà far di tutto per sopravvivere all’interno di una città assediata dal nemico e tagliata fuori dal resto del mondo.

La simulazione di hockey per eccellenza entra a far parte del catalogo di EA Play e quindi di Xbox Game Pass Ultimate. Il gioco perfetto per gli appassionati di questo sport.

Infine, i seguenti giochi lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass nelle date indicate:

GTA San Andreas The Definitive Edition – 10 maggio

Enter the Gungeon – 15 maggio

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – 15 maggio

Remnant: From the Ashes – 15 maggio

Steep – 15 maggio

The Catch: Carp and Coars – 15 maggio

The Wild at Heart – 15 maggio

