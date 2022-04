Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis di aprile 2022 e una sorpresa!

Più o meno puntuale come ogni mese, Microsoft ha presentato la seconda metà di giochi gratis inclusi con un abbonamento Xbox Game Pass ad aprile 2022. Questa nuova ondata fa sicuramente felici gli appassionati che giocano in cloud, con l'inserimento di titoli del calibro di F1 2021 e Need for Speed Hot Pursuit. C'è di che gioire però anche per i giocatori PC e console.

Nel presentare i nuovi giochi, infatti, Microsoft ha anche annunciato un'estensione della partnership con Ubisoft che permetterà nei prossimi due mesi di pubblicare nel catalogo titoli del calibro di Assassin's Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition. E sono solo due dei giochi del publisher francese in arrivo nei prossimi mesi. Sicuramente una gradita sorpresa per gli abbonati, per un abbonamento che si rivela sempre più ricco e conveniente.

Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi giochi gratis di aprile 2022

Andiamo però a vedere cos'altro includerà Xbox Game Pass ad aprile 2022 dopo i giochi della prima ondata:

F1 2021 (Cloud) – Disponibile

Gli abbonati Xbox Game Pass che giocano in cloud possono adesso sperimentare anche il videogioco ufficiale del campionato mondiale di Formula Uno 2021. Il titolo permette di cimentarsi in diverse modalità sia single player che multiplayer, rivelandosi perfetto per tutti gli amanti dello sport motoristico più seguito del mondo.

E per i giocatori cloud arriva anche la remastered di Need for Speed Hot Pursuit, che propone le classiche sfide di inseguimento con le polizia, nel remake di un classico della saga di racing di Electronic Arts.

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC) – Disponibile

Nei panni di una rapa dovremo trovare un modo per ripagare i nostri debiti con un sindaco corrotto. Il gameplay mette insieme una miscela di risoluzione di enigmi, esplorazione di dungeon e crafting per un'esperienza senza dubbio unica nel suo genere.

Ambientato in un mondo post-apocalittico brutale, spietato e invaso dai non morti, 7 Days to Die è un open world che combina sparatutto in prima persona, survival horror, tower defense e giochi di ruolo.

Research and Destroy (Console e PC) – 26 aprile

Disponibile al D1 con Xbox Game Pass, Research and Destroy ci permette di prendere il controllo di tre brillanti super scienziati in un action a turni in cui potremo sviluppare nuove strane armi e gadget allo scopo di distruggere le orde soprannaturali che hanno quasi distrutto l'umanità.

Bugsnax debutta su Xbox e lo fa al D1 su Game Pass. Ambientato a Snaktooth Island, casa della leggendaria creatura metà insetto metà spuntino, da cui il gioco prende il nome. Scopriremo presto che il nostro ospite non si trova da nessuna parte, il suo accampamento è in rovina e i suoi seguaci sparsi per l'isola da soli e affamati.

Unsouled (Console e PC) – 28 aprile

Anche questo disponibile al D1 su Game Pass, Unsouled metterà alla prova i nostri riflessi in un action RPG che promette di essere estremamente impegnativo. Una sfida per veri duri.

Giochi che lasceranno Xbox Game Pass ad aprile 2022

I seguenti titoli verranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass nelle date indicate: