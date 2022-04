Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di aprile 2022

Con un leggero ritardo rispetto al solito, Microsoft ha presentato la lista ufficiale dei primi giochi gratis che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass da aprile 2022.

Spicca senza dubbio la presenza di Life is Strange True Colors, insieme al delizioso Lost in Random. Per gli appassionati del baseball c'è MLB The Show 22 al D1, mentre per chi gioca in cloud è un mese veramente fortunato: Dragon Age II, Plants vs Zombies Garden Warfare, Star Wars Squadrons tra gli altri. Andiamo però a scoprirli insieme.

Xbox Game Pass: scopriamo i giochi gratis di aprile 2022

Cricket 22 – Cloud e Xbox – Disponibile

Per gli appassionati di cricket, arriva il videogioco ufficiale con più licenze, una modalità Carriera basata sulla narrativa e grafica in 4K: Cricket 22 si propone come una vera e propria esperienza di ultima generazione per tutti i fan di questo sport.

MLB The Show 22 – Cloud e Xbox – Disponibile

Come l'anno scorso, arriva la nuova edizione del simulatore di baseball sviluppato dagli studi Sony di San Diego. MLB The Show 22 promette un'azione di gioco più veloce, profonda e intensa sul campo, con una varietà di modalità per tutti i giocatori alle prime armi e per i più esperti.

Chinatown Detective Agency – Cloud, Xbox e PC – 7 aprile

Chinatown Detective Agency è un'avventura punta e clicca cybernoir che unisce uno straordinario design retrò a meccaniche innovative. Nei panni di Amira Darma, un'ex poliziotta che ha appena aperto la sua agenzia investigativa, dovremo sceglierci i nostri clienti, viaggiare per il mondo e risolvere casi molto pericolosi.

Dragon Age 2 – Cloud – 7 aprile

Su Xbox Cloud Gaming arriva l'acclamato sequel di Dragon Age Origins sviluppato da BioWare. In un mondo in continua evoluzione, abbiamo la possibilità di interpretare il ruolo di uno dei pochi sopravvissuti ad un disastro, radunare gli alleati più letali e accumulare fama e fortuna per sigillare il nostro posto nella storia.

Plants vs Zombies: Garden Warfare – Cloud – 7 aprile

Per il cloud gaming arriva anche Plants vs Zombies: Garden Warfare, divertente titolo multiplayer che unisce le meccaniche classiche degli sparatutto online all'umorismo della serie di Plants vs. Zombies.

Star Wars: Squadrons – Cloud – 7 aprile

Lo spettacolare titolo di combattimento spaziale ambientato nell'universo di Star Wars è adesso disponibile anche in Cloud. Potremo scegliere tra la Nuova Repubblica e i rimasugli dell'Impero Galattico e combattere in spettacolari battaglie nello spazio di Guerre Stellari.

Life is Strange True Colors – Cloud, Xbox e PC – 12 aprile

In Life is Strange True Colors, nuovo capitolo della serie, prendiamo i panni di Alex Chen, che ha un dono particolare: riesce ad assorbire le emozioni di chi la circonda. Quando suo fratello muore in un incidente, Alex decide di utilizzare il suo potere per scoprire la verità.

Panzer Corps 2 – PC – 12 aprile

Un gioco di strategia con una formula collaudata apprezzata da milioni di giocatori in tutto il mondo.

The Dungeon of Naheulbeuk – PC – 12 aprile

Già disponibile su Cloud e Console, arriva anche su PC l'universo fantasy eroico di Dungeon of Naheulbeuk. Potremo guidare una squadra di eroi improbabili e goffi in un gioco di ruolo tattico epico e impegnativo.

Lost in Random – Cloud, Xbox e PC – 14 aprile

Il delizioso action adventure pubblicato da EA ci lascia giocare con le probabilità. Vivremo in prima persona una fiaba gotica in cui il destino di ogni cittadino è determinato dal lancio di un dado.

Xbox Game Pass: i giochi che lasciano il servizio ad aprile 2022

Questi sono i titoli che infine non faranno più parte del catalogo: