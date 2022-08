Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis di agosto 2022

Puntuale come un orologio svizzero, Microsoft ha presentato la lista completa della seconda metà dei giochi gratis Xbox Game Pass previsti per agosto 2022.

Il mese estivo si completa con inserimenti di prim’ordine del calibro di Immortals Fenyx Rising, che è accompagnato dalla remastered di Commandos 3, dal delizioso Coffee Talk e da due nuove uscite al Day One.

Xbox Game Pass, scopriamo i nuovi giochi gratis di agosto 2022

Questa la lista completa della seconda parte di giochi in arrivo gratis con Xbox Game Pass nel mese di agosto 2022:

Coffee Talk (Cloud, Console e PC) – 16 agosto

– 16 agosto Midnight Fight Express (Cloud, Console e PC) – 23 agosto

– 23 agosto Exapunks (PC) – 25 agosto

25 agosto Opus: Echo of Starsong – Full Blom Edition (Console e PC ) – 25 agosto

) – 25 agosto Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console e PC) – 30 agosto

– 30 agosto Immortality (Cloud, Console e PC) – 30 agosto

– 30 agosto Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console e PC) – 30 agosto

– 30 agosto Tinykin (Console e PC) – 30 agosto

Come detto in apertura, parlando di giochi molto conosciuti al mercato di massa è impossibile non esultare per l’inserimento di Immortals Fenyx Rising, apprezzato open-world fantasy uscito a novembre 2020. Al D1 arrivano titoli del calibro della remastered di Commandos 3, così come indie molto interessanti come Immortality, Midnight Fight Express e Tinyking.

Di seguito, invece, la lista dei giochi che abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass dal 31 agosto:

Elite Dangerous (Cloud e Console)

Hades (Cloud, Console e PC)

Myst (Cloud, Console e PC)

NBA 2K22 (Cloud e Console)

Signs of the Sojourner (Cloud, Console e PC)

Spiritfarer (Cloud, Console e PC)

Twelve Minutes (Cloud, Console e PC)

Two Point Hospital (Cloud, Console e PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Console e PC)

World War Z (Cloud, Console e PC)

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi per Xbox. Il tier Ultimate include anche un abbonamento Xbox LIVE Gold e l’accesso alla piattaforma EA Play, che comprende una vasta selezione di titoli di Electronic Arts.

