Xbox Game Pass ha oltre 25 milioni di abbonati, secondo i rumor

Durante l'ultima puntata del podcast “The Xbox Two“, il giornalista Jez Corden ha dichiarato che Xbox Game Pass potrebbe contare tra i 25 e 30 milioni di utenti abbonati. Questi dati derivano da alcune informazioni diffuse da una sua fonte interna.

Da diverse settimane si parla del numero di abbonati al Game Pass, il CEO di Take-Two aveva parlato di 30 milioni di utenti, dichiarazione poi smentita da Jeff Grubb e non confermata da Phil Spencer di Microsoft. Ma quindi quanti abbinati ha Xbox Game Pass? Pare che nessuno sia in possesso di dati ufficiali a riguardo, ma alcuni giornalisti sembrano concordare citando un numero da i 25 e i 30 milioni.

Se così fosse non ci sarebbe da stupirsi, Microsoft sta spingendo l'acceleratore con il proprio servizio in abbonamento ed è inevitabile che le sottoscrizioni aumentino di conseguenza. Le recenti parole di Jez Corden confermerebbero un numero di abbonati tra i 25 e 30 milioni, ma è importante ricordare che si tratta di dati non ufficiali, numeri che soltanto Microsoft può permettersi di confermare o smentire.