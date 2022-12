Xbox Game Pass: ecco i primi giochi gratis di dicembre 2022

La lista dei giochi gratis che verranno inseriti nella prima metà di dicembre 2022 nel catalogo di Xbox Game Pass è stata svelata oggi da Microsoft tramite un post pubblicato su Xbox Wire.

Si prospetta, ancora una volta, un mese molto interessante per tutti gli abbonati con titoli che includono LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Hello Neighbor 2, High on Life e molti altri ancora.

Xbox Game Pass dicembre 2022: scopriamo i primi giochi gratis di mese

Di seguito, la lista completa dei giochi che faranno parte di Xbox Game Pass a dicembre con relativa data di inserimento:

Eastward (Cloud, console e PC) – oggi

The Walking Dead The Final Season (Cloud, Console e PC) – oggi

Totally Reliable Delivery Service (PC) – oggi

LEGO Star Wars The Skywalker Saga (Cloud, Console e PC) – 6 dicembre

Hello Neighbor 2 (Cloud, Console e PC) – 6 dicembre (Day One)

Chained Echoes (Cloud, Console e PC) – 8 dicembre (Day One)

Metal Hellsinger (Xbox One) – 8 dicembre

High on Life (Cloud, Console e PC) – 13 dicembre (Day One)

Potion Craft (Console e PC) – 13 dicembre

Hot Wheels Unleashed GOTY Edition (Cloud, Console e PC) – 15 dicembre

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console e PC) – 15 dicembre

Questi invece i giochi che lasceranno il servizio a partire dal 15 dicembre:

Aliens Fireteam Elite

Breathedge

Dragon Quest XI: Echos of an Elusive Age

Firewatch

Lake

One Piece Pirate Warriors 4

Neoverse

Race with Ryan

Record of Lodoos War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Rory Mcllroy PGA Tour

Transformers Battlegrounds

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi per PC, console e mobile. Il tier Ultimate include anche Xbox LIVE Gold e un abbonamento EA Play.

