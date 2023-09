Xbox Game Pass: 3 mesi in offerta e giochi subito a Starfield

Domani è il grande giorno del lancio di Starfield, il nuovo RPG di Bethesda (Fallout 4, Skyrim) in esclusiva per PC e Xbox, e se non hai ancora un abbonamento Xbox Game Pass o devi rinnovare il tuo questo è il momento giusto.

Su Amazon puoi trovare 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate in offerta a 36,99 euro. Si tratta di un codice che riceverai direttamente via email e che, una volta riscattato, ti permetterà di scaricare senza costi aggiuntivi Starfield e i numerosi altri titoli presenti in catalogo.

Xbox Game Pass in offerta: non solo Starfield

Starfield è il sogno di ogni appassionato di fantascienza diventato realtà. Bethesda ti porta in un viaggio epico attraverso lo spazio profondo, in un universo ricco di misteri, scoperte e avventure senza fine. Con Xbox Game Pass Ultimate, puoi immergerti immediatamente in questa incredibile esperienza senza dover aspettare un giorno in più.

Ma l’abbonamento non si ferma qui. Oltre a Starfield, avrai accesso a un vasto catalogo di giochi di alta qualità, con oltre 100 titoli tra cui scegliere. Che tu sia un fan dei nuovi giochi o voglia recuperare i successi recenti, c’è qualcosa per tutti. La varietà è la chiave, e con Xbox Game Pass Ultimate, avrai sempre nuove esperienze e sfide da scoprire.

Inoltre puoi goderti EA Play già incluso nell’abbonamento. Ciò significa che avrai accesso a una vasta libreria di giochi EA, tra cui titoli popolari come FIFA, Battlefield e molto altro. Senza dimenticare i numerosi giochi di Xbox Game Studios e ID@Xbox, disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass lo stesso giorno del loro lancio globale. Nessun altro servizio ti offre tanta freschezza e accesso istantaneo a giochi di alta qualità.

Quindi, cosa stai aspettando? Se vuoi vivere l’emozione di Starfield e accedere a un mondo di giochi eccezionali, non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta di 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate su Amazon a soli 36,99 euro. Preparati per un’avventura spaziale epica e un’esperienza di gioco senza eguali.

