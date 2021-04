Xbox ha annunciato una notizia che non lascerà indifferenti tutti coloro che amano giocare su smartphone e tablet: ecco di cosa si tratta.

16 giochi retrocompatibili

Da oggi, i membri di Xbox Game Pass Ultimate di 22 paesi, Italia inclusa, potranno giocare a 16 titoli per la prima Xbox e Xbox 360 via cloud, su smartphone e tablet Android. Inoltre, i ragazzi di Microsoft hanno affermato che in futuro sono in arrivo ulteriori giochi.

Entrando nello specifico, gli iscritti all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere ad una selezione di titoli sui dispositivi mobile, dai giochi per la prima Xbox come Elder Scrolls III: Morrowind, ai successi per Xbox 360 come Banjo-Kazooie, Fable II e Fallout: New Vegas.

Inoltre, verranno aggiunti comandi touch per titoli come Jetpac Refuelled, Viva Pinata e Viva Pinata TIP, per agevolare il giocatore senza l’ausilio di un controller. Senza alcun dubbio, includere questi titoli all’interno del cloud rappresenta un ulteriore passo avanti compiuto da Xbox per preservare la storia del gaming.

Ecco l’elenco dei giochi compatibili con le versioni precedenti e riproducibili con Xbox Cloud Gaming (Beta):

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Favola II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled (controlli touch abilitati)

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata (controlli touch abilitati)

Viva Piñata: TIP (controlli touch abilitati)

Ricordiamo che Xbox Game Pass Ultimate include tutti i vantaggi di Xbox Live Gold, oltre 100 giochi su console, PC, telefoni e tablet Android tramite Xbox Cloud Gaming (Beta) e un abbonamento a EA Play.

