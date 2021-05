Dopo l’annuncio di partnership tra Sony e Nike e la presentazione delle scarpe da basket PG 5 (video ufficiale) , anche Xbox è pronta a lanciare un paio di sneakers personalizzate. In questo caso a produrle è Adidas e sono previsti diversi modelli in uscita nei prossimi mesi.

Secondo quanto dichiarato dal sito Complex, la collaborazione tra Microsoft e Adidas sta per diventare realtà, con l’uscita delle prime sneakers marchiate Xbox. Il primo modello, chiamato Forum Tech Boost, sarebbe in uscita a giugno, seguito ad ottobre da un paio di scarpe da basket Retro Forum Mid. Dopo circa un mese dovrebbe arrivare un terzo modello Forum Tech e per il 2022 la lineup potrebbe arricchirsi ulteriormente.

Complex ha pubblicato anche alcune immagini che ritraggono un prototipo delle prime Xbox Sneakers, visibilmente ispirate ai colori della nuova Xbox Series X. L’esterno nero contrasta con la suola bianca, mentre la parte interna in tela forata ricorda molto la griglia superiore dell’elegante console next gen.

Fino ad oggi né Adidas né Microsoft hanno proferito parola a riguardo, attendiamo conferme ufficiali quanto prima.

