Microsoft ha appena annunciato – tramite i propri canali social – il debutto ufficiale del servizio Xbox Cloud Gaming su PC Windows. L'app in versione Beta risulta accessibile soltanto agli utenti iscritti al programma Xbox Insider, consente l'accesso in streaming ai giochi inclusi nel catalogo Game Pass.

L'arrivo di xCloud su PC è nell'aria ormai da diverso tempo, oggi viene fatto un ulteriore passo in avanti verso il rilascio ufficiale. Gli utenti titolari di un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e iscritti al programma Insider, dovrebbero aver ricevuto un messaggio di invito per accedere in anticipo alla versione PC di Xbox Cloud Gaming.

Il servizio è accessibile da qualunque computer dotato di sistema operativo Windows 10, indipendentemente dalla dotazione hardware. I titoli riprodotti non utilizzano la componentistica interna del PC, ma sfruttano la rete per collegarsi ai potenti server Microsoft. Ciò consente l'accesso al servizio anche alle macchine meno recenti e dotate di componenti obsolete o non adatte al PC gaming tradizionale.

Tramite il comunicato ufficiale, la divisione videoludica di Microsoft ringrazia i partecipanti al programma insider, i loro feedback “aiuteranno a costruire una grandiosa esperienza di cloud gaming attraverso l'app Xbox”.

Videogames