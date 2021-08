Xbox All Access è disponibile anche in Italia, l'abbonamento mensile consente di ottenere una Xbox Series X o S e l'accesso al catalogo Game Pass Ultimate.

Microsoft propone il servizio All Access in 2 configurazioni differenti:

Xbox Series X + Game Pass Ultimate – €32,99 al mese (per 24 mesi)

al mese (per 24 mesi) Xbox Series S + Game Pass Ultimate – €24,99 al mese (per 24 mesi)

La versione Ultimate del Game Pass consente l'accesso a moltissimi titoli inclusi nel catalogo, giocabili sia su console Xbox che su PC. Tra i giochi disponibili troviamo diverse esclusive Microsoft tripla A e anche titoli di terze parti, sul sito ufficiale è disponibile il catalogo completo e in continuo aggiornamento.

La nuova proposta commerciale di Microsoft offre un approccio al gaming del tutto nuovo per il mercato italiano, abbonarsi al servizio consente di avere una console di ultima generazione e una marea di titoli a cui giocare, pagando soltanto una quota mensile. Per molti videogiocatori Xbox All Access è la soluzione migliore per giocare a tanti titoli senza spendere cirfre eccessive e senza costi iniziali per l'acquisto della console.

Per maggiori informazioni su Xbox All Access è sufficiente accedere al sito ufficiale, mentre per attivare il servizio vi invitiamo a raggiungere la pagina dedicata sul sito GameStop.

