Xbox e Activision, ci siamo: l'acquisizione sarà completata a breve?

L’Estate 2022 potrebbe regalare una grossa sorpresa a Microsoft e agli appassionati Xbox. L’acquisizione di Activision pare sia destinata ad essere completata prima del previsto: il colosso di Redmond ha infatti confermato di aver risposto alla seconda richiesta di invio di documentazione da parte della FTC. Ora, l’agenzia governativa statunitense ha 30 giorni per ratificare l’accordo o richiedere ulteriori informazioni.

Ciò che ne consegue, quindi, è che già nel mese di agosto Microsoft potrebbe chiudere la colossale acquisizione che porterà all’interno degli Xbox Game Studios franchise del calibro di Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch e Crash Bandicoot, oltre a numerosi altri. L’autunno per gli abbonati Xbox Game Pass potrebbe diventare molto più interessante del previsto.

Xbox e Activision: i tempi previsti e perché agosto sarebbe una sorpresa

L’acquisizione di Activision Blizzard è stata annunciata da Microsoft alla fine dello scorso febbraio sulla base di un accordo stimato a 68.7 miliardi di dollari. Un’operazione colossale che deve prima passare al vaglio dei vari enti regolatori e che ha portato inevitabilmente a un’indagine approfondita da parte della Federal Trade Commission.

Anche per questo, il colosso statunitense aveva stimato di chiudere la fusione entro giugno 2023. Un tempo lunghissimo considerati i tempi di annuncio, ma realistico vista la portata dell’operazione.

Nel corso dei mesi, però, le cose sono andate meglio del previsto: nel mese di maggio, il presidente Brad Smith aveva confermato come l’acquisizione stesse procedendo velocemente, ben al di sopra delle previsioni più ottimistiche. Ora, arrivano pure segnali che la cosa potrebbe concludersi prima dell’autunno, con quasi un anno di anticipo rispetto i piani iniziali.

Con Activision ufficialmente a far parte di Xbox, il pensiero va subito ai numerosi abbonati Xbox Game Pass, che possono comprensibilmente sperare in clamorose sorprese per i prossimi mesi: c’è chi parla già di un Call of Duty Modern Warfare 2 inserito al D1 nel catalogo del servizio, ma è più probabile che una cosa del genere accada con Diablo 4, previsto agli inizi del 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.