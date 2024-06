WWDC 2024: Apple presenterà una nuova app Password per iOS 18, iPadOS18 e MacOS 15

Un report pubblicato da Mark Gurman di Bloomberg informa che Apple si starebbe preparando a mostrare e lanciare una nuova app Password nel corso della WWDC 2024 e che debutterà su tutti i dispositivi dell’ecosistema della mela morsicata che supporteranno iOS 18, iPadOS18 e macOS 15.

La nuova app pare sia alimentata dal portachiavi iCloud, che compilerà automaticamente nomi utente, password, dettagli delle carte di credito e altro su tutti i dispositivi sincronizzati. Una funzionalità a cui oggi è possibile accedere soltanto dalle impostazioni o tramite un’apposita app o sito web.

Come funzionerà la nuova app Password di Apple?

L’obiettivo di questa novità è quello di spingere gli utenti Apple ad essere più attenti alla loro sicurezza digitale, stando a quanto riferisce Gurman, creando allo stesso tempo una diretta concorrenza con aziende che offrono servizi di questo tipo come 1Password, LastPass, NordPass, Bitwarden e Dashlane.

L’app Password di Apple che vedremo quest’anno dovrebbe mostrare un elenco di accessi su tutte le piattaforme separandoli per categorie, che includono account, reti WiFi e passkey: un modo per tenere meglio sotto traccia e sotto controllo tutti gli accessi effettuati con le proprie credenziali.

La nuova app funzionerà su iPhone, iPad e Mac ma potrà essere utilizzata anche su Apple Vision Pro e PC Windows come una vera e propria applicazione di autenticazione per accedere ai servizi. A questo punto non resta che aspettare l’annuncio ufficiale che arriverà la prossima settimana al keynote di apertura della WWDC 2024.