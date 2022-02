Wordle su Game Boy è il porting più bello che vedrete oggi

Ormai sappiamo un po' tutti cosa sia Wordle: ne abbiamo parlato approfonditamente in queste pagine e, se siete su Twitter, sarete stati sicuramente coinvolti dall'isteria collettiva. Qualcuno ha provato allora a fare di meglio: c'entrano il gioco online sulle parole, naturalmente, ma soprattutto un vecchio Nintendo Game Boy. Il risultato lo trovate nel titolo e nell'immagine di apertura.

Giocare Wordle su Game Boy: il miracolo di un ricercatore di sicurezza

Stacksmashing, ricercatore di sicurezza informatica e hacker, ha condiviso infatti su Twitter la sua ultima creazione: una ROM di Wordle giocabile direttamente su un Game Boy del 1989! Come spesso accade in questi casi, i tweet sono diventati immediatamente virali, pubblicati da persone che si sono cimentati con successo nella stessa impresa.

La ROM è infatti gratuita, giocabile online e disponibile per il download: naturalmente per utilizzarla è necessario sfruttare una cartuccia adatta ai Game Boy oppure, se siete più “moderni”, affidarsi a un sistema come l'Analogue Pocket, che permette di caricare e giocare le ROM per Game Boy.

Ovviamente ci sono dei limiti, date le dimensioni delle ROM per la prima console portatile nella storia di Nintendo: non è stato possibile inserire l'intero elenco di parole, ma “solo” 8000 lemmi. Il tutto funziona tramite un filtro che, ammette lo sviluppatore, è ancora da sistemare: ma come primo tentativo non è certamente male.

Insomma, se possedete un Game Boy, un Analogue Pocket o una macchina similare e volete provare l'ebrezza di giocare Wordle in un modo certamente innovativo e diverso dall'originale, non vi rimane che provare a scaricare la ROM, seguire le istruzioni e darci dentro.