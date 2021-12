Wonder Six: PROMO BOMBA TIM per MVNO a 9,99€!

Oggi vedremo assieme la PROMO Wonder Six di TIM dedicata ai clienti che intendono cambiare operatore ed ora utilizzano un MVNO.

Questa volta non tratteremo l’offerta di un virtuale bensì quella di uno dei quattro principali carrier nazionali, ovvero TIM.

Promo TIM Wonder Six: ecco i dettagli

L’offerta a meno di 10 euro mensili prevede 70 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed SMS illimitati e verso qualsiasi gestore.

Questa tariffa è disponibile a 9,99 euro ogni mese e prevede l’addebito su credito residuo. Inoltre, nel canone mensile troviamo ben 6 Giga di traffico internet da utilizzare mensilmente in roaming in qualsiasi paese dell’Unione Europea.

Wonder Six è anche compatibile con TIM UNICA, la promozione propedeutica per chi possiede internet a casa con l’operatore ex monopolista che offre Giga Illimitati in aggiunta alla propria tariffa.

L’offerta telefonica è attivabile esclusivamente in portabilità da Iliad, Tiscali, Digi Mobil, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Fastweb, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, Poste Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, CoopVoce, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è completamente gratuito. Inoltre, TIM regala ai propri clienti anche la prima mensilità.

L’unica spesa da sostenere è di 25 euro. In questo ammontare troviamo 20€ di traffico prepagato incluso e 5€ di SIM.

Il pagamento iniziale può essere fatto sia tramite contrassegno direttamente al corriere sia online. Con la prima opzione è necessario consegnare una copia del proprio documento di identità mentre con il pagamento tramite sito web è prevista la video identificazione.

In entrambi i casi, la SIM ha un numero provvisorio che è utilizzabile con la promo a 9,99 euro mensili anche prima dell’avvenuta portabilità che solitamente avviene in massimo 3 giorni lavorativi.