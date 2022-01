Wonder Six: la PROMO TIM a 9,99€ in portabilità!

Wonder Six di TIM è la promozione esclusiva a meno di 10 euro al mese disponibile soltanto per determinati clienti che decidono di passare all’operatore ex monopolista.

Richiedendo tale offerta ONLINE è possibile usufruire del primo mese SENZA COSTI oltre che all’attivazione GRATUITA.

Wonder Six: Tutti i dettagli della PROMO TIM

La promozione dispone di 70 Giga di internet in 4G con una velocità massima fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile presente in Italia e messaggi senza limiti sempre verso tutti. Questo pacchetto è disponibile a soli 9,99 euro mensili con rinnovo sul credito residuo della SIM.

Oltre al traffico nazionale è incluso anche quello dedicato alla navigazione in roaming. Nello specifico troviamo 6 Giga di internet da utilizzare in tutto il suolo europeo.

Wonder Six è una particolare tariffa Operator Attack disponibile solo richiedendo la portabilità da alcuni virtuali.

Tra la lista troviamo: Iliad, Tiscali, Digi Mobil, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Fastweb, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, Poste Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, CoopVoce, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

La promo inoltre, grazie a TIM Unica, può godere di Giga Illimitati per i clienti con la Fibra a casa.

Costi ed altro

Questa offerta telefonica non ha alcun costo d’attivazione. Wonder Six però prevede 25 euro di spesa iniziale che comprende 5 euro di costo della SIM e 20 euro di ricarica utilizzabile per rinnovare la promozione per i mesi successivi. Quindi nella spesa ci sono praticamente tre mesi inclusi.

Come abbiamo detto all’inizio, TIM offre per tutti gli utenti che portano il loro numero da un operatore della lista il primo mese completamente gratuito.

È possibile pagare il costo iniziale direttamente ONLINE tramite carta di credito oppure in contanti al corriere che consegnerà la SIM.