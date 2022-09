Wonder Five: PROMO BOMBA TIM a 7,99€ per MVNO

La tariffa appena prorogata anche per questo mese è sicuramente una delle più convenienti presenti nel catalogo TIM. Stiamo parlando della chiacchieratissima Wonder Five, attivabile ONLINE solo in portabilità da specifici gestori virtuali e disponibile a meno di 8 euro mensili.

Wonder Five: la PROMO TIM da avere SUBITO!

La tariffa permette di avere 70 Giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 150 Mbps in download e 130 Mbps in upload, minuti illimitati e senza scatto alla risposta di chiamate verso qualsiasi operatore mobile e fisso italiano e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi gestore. Tutto questo a soli 7,99 euro ogni mese. La promo è compatibile anche con TIM Unica che prevede i Giga Illimitati per chi ha già internet a casa con TIM o intende attivarlo. Inoltre, l’addebito del canone avviene su credito residuo.

L’offerta telefonica low-cost dell’operatore ex monopolista è disponibile solo richiedendo la portabilità da alcuni MVNO come Uno Mobile, Poste Mobile, Daily Telecom, OPTIMA ITALIA, PLINTRON ITALIA FULL, Rabona Mobile, NT Mobile, Noitel, Europe Energy, ENEGAN, Green ICN, NV mobile, INTERMATICA, Spusu Italia, NEXTUS, Coop Voce, Tiscali, BT Italia, BT Enia Mobile, DIGI MOBIL, Fastweb Mobile, WELCOME FULL, ENEGAN, PLINK, CHINA MOBILE INTERNATIONAL, WINGS MOBILE, OVUNQUE, Feder Mobile, elimobile ed Italia Power. Non è quindi possibile aderire alla promozione per chi proviene da altri gestori oppure per chi necessita di attivare una nuova numerazione.

Costi ed altro

L’attivazione della tariffa in questione è completamente GRATIS. Il primo mese, inoltre, è interamente regalato da TIM. Il contributo iniziale è pari a 25 euro. In questo ammontare sono inclusi ben 20 euro di credito telefonico per rinnovare due mensilità.

