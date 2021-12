Witty: bastano pochi euro per raddoppiare la vita del tuo smartphone

Witty è la soluzione giusta per donare lunga vita a smartphone, tablet e numerosi altri dispositivi elettronici: un prodotto di cui non potrai più fare a meno per scongiurare l'obsolescenza di apparecchi le cui performance, a lungo andare, rischiano di essere limitate da una batteria non più in grado di sostenere i consumi energetici richiesti. Uno strumento compatto ma allo stesso tempo utilissimo per gestire ed ottimizzare ogni singolo ciclo di ricarica tramite porta USB.

Sfrutta al massimo le potenzialità della batteria grazie a Witty

In sostanza, cos'è Witty? Si tratta di un dispositivo intelligente, progettato e realizzato in Italia, con dimensioni di appena 3 centimetri per lato. L'apparecchio è dotato di tecnologia ASO, in grado di leggere l'energia richiesta dallo smartphone al caricabatterie e scollegare, mediante un interruttore, la batteria dalla rete elettrica nel momento in cui il fabbisogno energetico del dispositivo in carica dovesse essere soddisfatto.

Una volta collegato al caricatore di qualunque device, Witty è in grado di impedire che la batteria resti più del necessario alla sua tensione di fine carica (pari a 4.35V), consentendo quindi di raddoppiarne la vita utile rispetto a ciò che invece normalmente avverrebbe. Come riportato da vari studi del settore, non interrompere la carica porterebbe ad una rapida usura della batteria diminuendone i cicli di carica/scarica da quasi 500 a circa 200. Oggi, la batteria di uno smartphone necessita una sostituzione dopo circa 1 anno e 9 mesi dall'acquisto del device: gestendo invece in maniera corretta la batteria al litio di cui è dotato, si può arrivare ad allungarne la vita fino a quasi 4 anni.

Purtroppo, le abitudini di gran parte degli utenti non contribuiscono a preservare al meglio le prestazioni della batteria nel lungo termine. Quanti di voi, ad esempio, sono soliti lasciare il proprio smartphone in ricarica per intere nottate, così da poterne sfruttare al massimo l'autonomia nel corso dell'intera giornata lavorativa? Solitamente, specie con i moderni telefoni dotati di sistema di ricarica rapida, il processo si conclude in poco più di un'ora: fino al vostro risveglio, però, la batteria continua ad assorbire una tensione di 4.35V che, a lungo andare, ne comprometterà l'efficacia. L'utilità di Witty, logicamente, si riflette anche sotto il profilo economico: a tanti sarà capitato di acquistare un nuovo dispositivo che assicurasse quella autonomia non più garantita dal terminale utilizzato fino a quel momento o, in alternativa, di fare ricorso ad una nuova batteria che sostituisse quella ormai usurata: grazie ad un simile ed innovativo strumento, passerà ancora molto tempo prima che si possano avvertire esigenze di questo tipo (risparmiando un bel po' di soldini).

Utilizzare Witty è un gioco da ragazzi

Predisporre l'apparecchio è molto semplice: basta soltanto inserirlo tra il cavo di ricarica ed il caricatore, come mostrato nell'immagine condivisa di seguito:

Witty è ora compatibile con tutti i modelli di smartphone, compresi Xiaomi, OnePlus, iPhone, Huawei, Oppo e Samsung. Inoltre, può essere tranquillamente utilizzato con tablet, speaker Bluetooth, cuffie Bluetooth, controller per console, sigarette elettroniche e qualunque altro dispositivo ricaricabile via USB con alimentatori fino a 65W di potenza.

Witty: una realtà tutta italiana in favore della sostenibilità ambientale

Witty è frutto dell'iniziativa di Lorenzo Craia, Luca Martini e Andrea Tognoli, tre ingegneri che in breve tempo hanno aperto una Srls dando poi il via ad una campagna di crowdfunding su Kickstarter ed ottenendo importanti finanziamenti anche su Indiegogo. Un riscontro economico che ha consentito l'inizio della produzione a Roma, con spedizioni in tutto il mondo dal centro logistico di Milano. Successivamente ha preso forma l’ecommerce di Witty in cui è possibile acquistare il prodotto da utilizzare con device ricaricabili tramite porte USB di tipo A e di tipo C (con annessi adattatori sempre disponibili sul sito). Nel frattempo, il dispositivo ha fatto il suo esordio anche su Amazon.

Insomma, ci troviamo al cospetto di una tra le migliori startup italiane degli ultimi anni. Un successo guidato dallo spirito Green, come giustamente sottolineano i tre ingegneri:

“Dopo nemmeno due anni dall’acquisto, le batterie agli ioni di litio iniziano a dare segni di cedimento; ma smaltire il litio è molto costoso: per riciclarne una tonnellata occorrono circa 5000 dollari e per estrarlo si danneggia l’ambiente. Bisogna quindi farle vivere di più, adottando comportamenti virtuosi. Se solo il 10% della popolazione mondiale utilizzasse Witty, si potrebbe raggiungere un risparmio annuale di 144 milioni di batterie, 863 tonnellate di litio e 1.796.875.000 litri di acqua.”

Con l'ausilio di Witty si riduce quindi l’impatto ambientale delle batterie di litio e se ne rallenta l’estrazione. Non è tutto: per ogni Witty acquistato viene piantato un albero nelle zone più bisognose del pianeta. L'apparecchio stesso è concepito e realizzato per essere del tutto riciclabile.

Sei alla ricerca di un tanto gradito quanto utile regalo di Natale? Witty è sicuramente una scelta giusta e sostenibile, da condividere con chi ami durante le feste. Acquista il prodotto dallo store, scegliendo in base alle tue esigenze tra il modello Type C ed il modello Type A: in entrambi i casi, otterrai il 10% di sconto inserendo il codice “TELEFONINO”. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Witty.