Withings ScanWatch Horizon: lo smartwatch che rileva l'apnea notturna

L'ultimo smartwatch ibrido di Withings può rilevare segni di apnea notturna, la fibrillazione atriale e la frequenza cardiaca: tutti i dettagli sullo ScanWatch Horizon.

ScanWatch Horizon: prezzo e caratteristiche

Withings ha annunciato oggi un nuovo smartwatch “medicalmente avanzato”: il nuovo ScanWatch Horizon presenta una sfilza di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, difficili da trovare in molti dei migliori smartwatch Android e persino nell'ultimo Apple Watch. Infatti, l'orologio è stato definito come il primo smartwatch al mondo in grado di rilevare delle irregolarità respiratorie e avvisare gli utenti di un possibile caso di fibrillazione atriale.

Entrando nei dettagli, la caratteristica principale del dispositivo è il rilevamento dell'apnea notturna, che analizza i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, il movimento e la sequenza respiratoria. In buona sostanza, il sistema dell'accelerometro e dei sensori ottici dello ScanWatch Horizon raccolgono i dati dell'utente per rilevare possibili disturbi respiratori, che indicano l'apnea notturna.

Un'altra caratteristica degna di nota è la capacità del ScanWatch Horizon di monitorare l'ECG a livello medico e di rilevare segni di fibrillazione atriale: lo smartwatch di Withings presenta al suo interno un sensore PPG incorporato che monitora la frequenza cardiaca e avvisa l'utente se il ritmo è irregolare. In tal caso, il dispositivo ti chiederà di eseguire una lettura ECG.

Al momento, lo ScanWatch Horizon è disponibile in Francia, Germania e Regno Unito a 499,95 euro, ma entro la fine dell'anno, Withings prevede di introdurre lo smartwatch sul mercato statunitense e in altri scaffali europei.