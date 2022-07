WINDTRE Travel Pass: Nuove PROMO per chi viaggia

Tra le tariffe di WINDTRE, in auge dal 20 Giugno 2022, sono state presentate le rinnovate Travel Pass. Queste nuove opzioni permettono a chi deve andare in vacanza fuori dall’Unione Europea di utilizzare il proprio smartphone con delle proposte ad hoc.

Tra poco dunque vedremo nello specifico queste nuove opzioni per chi necessita di attivare un piano specifico in un determinato Paese.

WINDTRE Travel Pass: ecco le PROMO chiamare e navigare in Roaming da tutto il Mondo

L’operatore nato dall’unione tra Wind e H3G ha fatto partire delle nuove tariffe suddividendole per continenti. Tra le più interessanti troviamo sicuramente la Pass per gli USA e quella per la Svizzera.

Travel Pass USA : nella versione settimanale prevede 200 minuti e 10 Giga a 9,99 a settimana . Esiste anche la variante mensile che invece offre 30 Giga di internet 500 minuti e SMS a 19,99 euro al mese .

: nella versione settimanale prevede 200 minuti e a . Esiste anche la variante mensile che invece offre di internet 500 minuti e SMS a . Travel Pass Svizzera: è disponibile sempre nelle varianti Weekly e Monthly. L’addon settimanale offre 100 minuti e 10 Giga di traffico dati in Svizzera a 9,99 euro ogni settimana. Quello mensile, invece, gode di 25 Giga di dati, 20o Minuti e 100 SMS a 19,99 euro ogni mese.

Per vedere tutte le offerte dedicate agli altri continenti potete fare click sull’immagine qui sotto.

Tutte le Pass hanno una durata di 3 mesi dall’attivazione e verranno automaticamente disattivate allo scadere del trimestre. Inoltre, è previsto un costo di attivazione iniziale pari a 1,99 euro. L’opzione scelta viene attivata non appena viene generato del traffico all’Estero.

Inoltre, in caso di superamento del bundle voce o dati messo a disposizione è possibile richiedere la riattivazione anticipata dell’opzione con un semplice SMS. Per farlo basta mandare al 4011 il testo RESTART SI. Oltre al rinnovo anticipato è possibile richiedere in qualsiasi momento la disattivazione sempre tramite messaggio. In questo caso, il testo da mandare è TRAVEL NO al 4033.

Queste nuove opzioni per l’Estero sono disponibili tramite App oppure richiedendo l’attivazione presso un Negozio WINDTRE.