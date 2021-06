WINDTRE proroga la scadenza della sua Super Fibra Limited Edition al 19 Luglio 2021.

WINDTRE Super Fibra Limited Edition: nuova scadenza

La promozione in edizione limitata che sarà disponibile anche per il mese di Luglio offre internet illimitato in ADSL, FTTC, FTTC NGA e FTTH a soli 24,99€ ogni mese. La scontistica è disponibile anche per la copertura in Aree Bianche, in questo caso il prezzo mensile ammonta a 27,99 euro.

Questa promo speciale offre 12 Mesi di Amazon Prime inclusi nel prezzo, Modem Wi-Fi 6 compreso, attivazione gratuita e assistenza sull'apparato per 48 mesi.

Grazie alle nuove promo estive, attualmente attivabili dal 21 Giugno 2021, è possibile richiedere una SIM Dati con 200GB da utilizzare anche fuori casa. Inoltre, c'è sempre la disponibilità di attivare fino a 3 SIM con minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e Giga Illimitati a 9,99 euro ogni mese.

Costi ed altro

L'offerta in edizione limitata gode di attivazione gratuita per le tecnologie FTTC, FTTH e NGA. Per quanto concerne le Aree Bianche, invece, è previsto un contributo iniziale pari a 99,99 euro che può essere rateizzato in 2 anni. Come abbiamo già detto, la Super Fibra Limited Edition di WINDTRE a partire da meno di 25 euro al mese sarà disponibile fino al 19 Luglio 2021 sia online che nei negozi dell'operatore, salvo eventuali proroghe

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe