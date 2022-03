WINDTRE: Super Fibra con 12 Mesi di Prime a 22,99€

La promozione Super Fibra di WINDTRE è disponibile per alcuni giorni ad un prezzo davvero interessante. Stiamo parlando di meno di 23 euro al mese con 1 anno di Amazon Prime incluso gratuitamente.

Questa versione, a differenza della Absolute, prevede il modem a rate per 48 mesi.

WINDTRE Super Fibra con 12 Mesi di Amazon Prime: i dettagli

WINDTRE con la sua Super Fibra offre internet illimitato a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, 12 Mesi di Amazon Prime, modem incluso con tecnologia Wi-Fi 6 in caso di FTTH e Giga Illimitati su 3 SIM intestate sulla stessa anagrafica del fisso. Tutto questo ad un prezzo di partenza pari a 22,99 euro mensili.

A seconda della copertura presente in zona il prezzo varia, infatti, in caso di FTTC NGA o FTTH Aree Bianche l'abbonamento sarà disponibile a 24,99 euro al mese. Mentre, per le ADSL a 7 Mega in Bitstream il prezzo sarà pari a 30,99 euro ogni mese.

Questi sconti sono disponibili solo in presenza di una SIM attiva WINDTRE, Wind o H3G con promo compatibile oppure passando contestualmente all'operatore arancione con una promo dedicata quando si richiede la Super Fibra.

In alternativa è possibile richiedere solo internet a casa seguendo questo listino:

FTTH , FTTC VULA o ADSL ULL : per queste tecnologie, il canone mensile è pari a 26,99 euro .

, o : per queste tecnologie, il canone mensile è pari a . FTTC NGA oppure FTTH Area Bianca : il prezzo in questo caso è pari a 28,99€ ogni mese .

oppure : il prezzo in questo caso è pari a . ADSL 7 Mega Bitstream: per questa tecnologia è previsto un canone pari a 33,99 euro mensili.

Anche senza lo sconto in convergenza col Mobile è incluso il coupon per riscattare i 12 Mesi di Amazon Prime. Il costo di attivazione è gratuito per tutte le tecnologie. Per l'FTTH in Area Bianca è previsto un corrispettivo iniziale per il primo allaccio pari a 99,99 euro una tantum. Questo contributo è dilazionabile in 24 mesi con rate da 3,99 euro al mese.