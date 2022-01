WINDTRE: PROMO Restart PIVA con Giga Illimitati!

WINDTRE decide ancora una volta di prorogare la sua Promo Restart PIVA dedicata ai Professionisti che intendono cambiare operatore senza rinunciare alla qualità. Questa volta la scadenza è stata fissata al 16 Gennaio 2022.

PROMO Restart PIVA WINDTRE: i dettagli

Professional Full in versione Restart prevede minuti illimitati di chiamate verso Italia ed Europa, Giga Illimitati anche in 5G, 12 Giga di traffico internet in 4G da utilizzare in roaming in tutt'Europa, 100 SMS sempre validi sia in Italia che in Europa e 50 Minuti di chiamate verso l'Estero a soli 14,99 euro ogni mese IVA esclusa, anziché 15,99€ mensili della versione Standard senza sconto. Inoltre, incluso nel prezzo troviamo anche un Call Center dedicato senza attese ed il 5G.

Il pacchetto che prevede 50 minuti internazionali è valido dall'Italia verso i seguenti Paesi: Europa, USA, Svizzera, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù e Thailandia.

Questa particolare versione della Professional Full è disponibile solo nei Negozi WINDTRE per tutti i clienti che richiedono la portabilità da qualsiasi gestore mobile escluso Vodafone. Con questa tariffa è possibile aggiungere fino a 3 SIM grazie all'offerta Professional Staff a 9,99€ mensili con 50 Giga e minuti illimitati.

Costi ed altro

Proprio come la sua sorella gemella anche questa versione scontata prevede un contributo una tantum di 5 euro.