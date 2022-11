La PROMO FWA di WINDTRE denominata Super Internet Casa è stata lanciata da qualche giorno in versione Under 25. La tariffa è stata pensata per tutti gli studenti che affittano un appartamento durante il loro percorso di studi e non possono richiedere l’attivazione di offerte in Fibra oppure in FWA Outdoor.

Promo FWA: ecco la super tariffa di WINDTRE

La Super Internet Casa in versione Special Edition per studenti offre internet illimitato fino a 300 Mega in download e 50 Mega in upload su rete WINDTRE a soli 19,99 euro al mese per i clienti Under 25 che già hanno una promozione mobile o fissa attiva con l’operatore arancione. A questa tariffa è possibile includere anche il Modem Indoor. Il device ha un anticipo iniziale di 49,99 euro con RID Bancario oppure di 29,99 euro con Carta di Credito.

Tra i modelli disponibili troviamo il Huawei B628-265 4G+, il Huawei B628-350 4G+ oppure lo ZYXEL LTE5398-M904. La disponibilità dipende dal punto vendita e la rata del dispositivo è già incluso nel canone mensile.

In caso di acquisto a rate del dispositivo è previsto un costo di attivazione per il rateo pari a 4,99 euro una tantum.

Gli studenti che intendono attivare la promozione scontata devono presentarsi presso un qualsiasi WINDTRE Store e presentare al rivenditore il proprio libretto o tesserino universitario.

Il costo di attivazione della promozione è pari a 49,99€ se pagati in unica soluzione oppure è di 9,99€ suddivisi in 24 rate mensili da

1,70€. In questo caso, le rate del contributo iniziale sono già incluse nel canone mensile della promozione.

Costi di recesso ed altro

In caso di disattivazione prima dei 24 mesi verrà addebitato il costo di attivazione a seconda del periodo in cui recede e le rate residue del device se incluso nell’offerta.

